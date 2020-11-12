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    12 ноября 2020, 17:07

    Губернатор Подмосковья поручил проследить, чтобы пострадавшие в Дзержинском дети получили помощь

    Дамир Матюхин

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе Минздрава региона Светлане Стригунковой проследить, чтобы получившие ожоги в Дзержинском дети получили необходимую помощь. Об этом сказано в Telegram-канале Воробьев Livе.
    Губернатор Подмосковья поручил проследить, чтобы пострадавшие в Дзержинском дети получили помощь

    Главе городского округа Людмиле Ивановой губернатор поручил поехать в больницу, чтобы проведать пострадавших детей и поговорить с их родителями.

    Выяснит причины и займется вопросом ликвидации аварии заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. Все виновные в случившемся понесут наказание.

    Трубу горячего водоснабжения прорвало на улице Томилинская в городском округе Дзержинский. По информации МЧС, четверо детей переходили дорогу и обварились хлещущим кипятком. Их срочно госпитализировали в Люберецкий ожоговый центр.

    Врачи диагностировали у детей ожоги нижних частей ног. Как уточнила главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник, кипяток поднялся по щиколотку.

    «Сейчас раны обработали, их перевязали, дети находятся в стационаре. Реанимационные мероприятия не требуются», — подчеркнула она.

    Заместитель главы городского округа Дзержинский по общим вопросам Глеб Горскин заявил, что в данный момент прорыв уже устранили. Для выяснения всех обстоятельств аварии собрали штаб.

    Собственную проверку начала прокуратура Московской области. Ведомство намерено установить причины происшествия и дать правовую оценку работе ответственных лиц.