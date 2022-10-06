Губернатор Подмосковья пообещал призывнику помочь с оформлением фамилии для супруги и будущего ребенка | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 08:51 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Подмосковья пообещал призывнику помочь с оформлением фамилии для супруги и будущего ребенка

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал мобилизованному родом из Рязанской области помочь оформить фамилию беременной жене, чтобы она никуда за этим не ездила, и будущему ребенку, пока боец будет на службе. Беседу транслировало радио Sputnik.

По словам военнослужащего Артема из Видного, они с девушкой расписались 12 августа, супруга в положении — 23-я неделя.

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«Вижу только цель и благоприятные условия для своих родных и близких. Хочу дойти до конца. Я вообще связист, хочу помочь в бою. Не могу остаться позади», — заявил он.

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Артем также отметил, что с его отъездом жене не хватит денег на оплату их съемной квартиры — у нее декрет. Но парень уверен, «что поможет Россия».

«Хорошо, на супругу выйдем, все пожелания скажем. Я понял по поводу аренды и родов, уделим внимание», — пообещал Воробьев.

Губернатор также обратил внимание, что мобилизованный уже при всем обмундировании.

«Мы сегодня тоже привезли дополнительно, там будет все необходимое, и сменное и современное, там определенная защита, увидите все. Эти вещи будут для каждого, кто от Московской области. Соответственно, вам командиры их так же будут вручать и передавать», — сказал он.

Андрей Воробьев подчеркнул, что область ввела меры поддержки мобилизованных и их семей. К примеру, каждый призванный или пришедший добровольцем после 21 сентября мужчина получит выплату размером 200 тысяч рублей. Их детям дадут приоритет при записи в детские сады. Детей-школьников обеспечат бесплатными завтраками и обедами.

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