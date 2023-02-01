Важное 01 февраля 2023, 17:23 Губернатор Подмосковья передал бойцам СВО награды и новую экипировку

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Военнослужащие Софринской бригады, принявшие участие в СВО, получили награды из рук губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Вместе с тем он передал бойцам квадрокоптеры, экипировку и новые автомобили для тех, кто сейчас находится на передовой.

Андрей Воробьев вручил военнослужащим ордена, почетные грамоты, благодарственные письма. Кроме того, он подарил участникам СВО новые машины для выполнения боевых задач.

«Товарищи командиры, личный состав, всегда большая честь посещать Софринскую бригаду. Приветствую и тех ребят, которые уже вернулись со специальной военной операции. Рад сегодня вручить заслуженные награды», — сказал губернатор.

Ордена передали бойцам 21-й бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии. Их вручили за образцовое выполнение воинского долга, мужество и самоотверженность в зоне СВО.

«Знаю, что здесь в строю и срочники. Вы удостоены чести служить в славной бригаде, где много героев, настоящих мужчин. Слаженность, братство — именно это определяет успех. Самое главное — верить в себя. Только вперед. Победа будет за нами!» — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Орден преподобного Сергия Радонежского вручили подполковнику Юрию, орден «За доблесть и мужество» — ефрейтору Владимиру, почетную грамоту губернатора — капитану Владиславу.

Майоры Алексей и Дмитрий, старший прапорщик Александр, старшина Андрей, капитаны Виктор и Евгений получили благодарственные письма губернатора.

Благодарности удостоили и старшего сержанта Ярослава, сержанта Ивана, ефрейтора Дмитрия и старшего сержанта Леонида.

Военнослужащие поблагодарили Андрея Воробьева за новую экипировку и амуницию. Например, на передовой востребованы квадрокоптеры.

Ранее Андрей Воробьев вручил орден Мужества добровольцу СВО из Пушкино.

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