18 апреля 2023, 14:47
«Время добрых дел». Губернатор Подмосковья отметил важность Светлой седмицы
Андрей Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за пасхальное богослужение в Подмосковье
Патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в Дзержинском. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, праздник традиционно связан со светлыми надеждами. Он поблагодарил патриарха за внимание и мудрые слова.
«Продолжается Пасхальная неделя. Для каждого верующего это время радости, светлых надежд и добрых дел», — поделился мыслями губернатор Подмосковья.
Реклама
Сегодня, во второй день Светлой седмицы, патриарх провел богослужение в Николо-Угрешском ставропигиальном монастыре.
Во всех храмах Подмосковья идут праздничные богослужения. Звучат молитвы о мире и здоровье ребят, которые защищают нашу страну на передовой.
Андрей Воробьев
Поздравляя россиян с Пасхой, губернатор отмечал, что «это день победы жизни над смертью, добра над злом».
«Спасибо Святейшему за внимание, мудрые слова наставления!» — поблагодарил Андрей Воробьев патриарха.
В день празднования Пасхи, 16 апреля, губернатор пожелал, чтобы в семьях было как можно больше любви.
Праздники
Пасха
Андрей Воробьев
Патриарх Кирилл
Реклама
Реклама