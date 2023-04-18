Важное 18 апреля 2023, 14:47 «Время добрых дел». Губернатор Подмосковья отметил важность Светлой седмицы Андрей Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за пасхальное богослужение в Подмосковье

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Патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в Дзержинском. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, праздник традиционно связан со светлыми надеждами. Он поблагодарил патриарха за внимание и мудрые слова.

«Продолжается Пасхальная неделя. Для каждого верующего это время радости, светлых надежд и добрых дел», — поделился мыслями губернатор Подмосковья.

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Сегодня, во второй день Светлой седмицы, патриарх провел богослужение в Николо-Угрешском ставропигиальном монастыре.

Во всех храмах Подмосковья идут праздничные богослужения. Звучат молитвы о мире и здоровье ребят, которые защищают нашу страну на передовой. Андрей Воробьев

Поздравляя россиян с Пасхой, губернатор отмечал, что «это день победы жизни над смертью, добра над злом».

«Спасибо Святейшему за внимание, мудрые слова наставления!» — поблагодарил Андрей Воробьев патриарха.

В день празднования Пасхи, 16 апреля, губернатор пожелал, чтобы в семьях было как можно больше любви.