Важное 24 ноября 2022, 08:43 «Задача — не допускать недоразумений». Губернатор Подмосковья — о гуманитарной помощи мобилизованным Губернатор Подмосковья рассказал о контроле за гуманитарной помощью участникам СВО

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с участниками СВО в Одинцове. Один из бойцов рассказал, что нередко жители, передающие гуманитарную помощь, собирают вещи, недопустимые на передовой, и попросил обратить на это внимание, ведь люди тратят свои деньги и время. Беседу транслировало радио Sputnik.

Воробьев навестил военнослужащих в 45-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения, которая находится в Одинцове.

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«Андрей Юрьевич, спасибо вам за то, что вы нашли время приехать сюда, спасибо за помощь, которую оказываете. Хотел бы я задать вопрос про гуманитарную помощь. Это все действительно нужно нам, важно и приятно. И детские письма, и какие-то коммерческие вещи дорогие, которые сложно себе самому позволить. Но есть и такой аспект, что, когда люди собирают свои деньги и отправляют гуманитарную помощь, они не совсем понимают, что необходимо на передовой», — сказал один из бойцов.

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В качестве примера он привел такое понятие, как «подсед» — вещь, на которую, по его словам, во время передвижения можно сесть в дождливую погоду, чтобы сберечь здоровье.

«Когда привозят подседы, они выполнены из материалов, как для альпинизма, то есть яркие — оранжевые, зеленые. Люди тратят свои деньги, время, а получается, что предмет не то что не нужен, а наоборот может быть опасным. Ты становишься как цель. И это только один пример», — объяснил военнослужащий.

Он спросил Андрея Воробьева о возможности наладить обратную связь, чтобы содержание гуманитарной помощи было корректным.

«Мы на самом деле с командирами держим связь для того, чтобы купить именно то, что работает. И не только для подразделения, в котором мы сейчас находимся, а для всех призванных, и мы таких ошибок не допускаем», — сообщил губернатор Подмосковья.

По его словам, этой работой занимаются офицеры в отставке.

Но вы правы: есть гуманитарная помощь, и там много всего разного собирают. Задача командира — все-таки проверять и недоразумений не допускать. Я ваш наказ услышал, я тоже его учту и своим коллегам передам — все должно соответствовать Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья навестил участников специальной военной операции на реабилитации в госпитале.