Губернатор Подмосковья поблагодарил МВД за помощь с документами беженцам из ЛДНР

В Подмосковье приняли уже около 32 тысяч беженцев из Донбасса. Чтобы они смогли устроиться на работу, пойти в школы и вузы, им бесплатно помогают с документами. На консультационный центр легла большая нагрузка, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Среди прибывших беженцев около 1,5 тысячи человек живут в пунктах временного размещения. Кто-то решил остановиться у родных или снять квартиру.

«Мы все очень хорошо понимаем, какое количество людей оказались в беде на юго-востоке, в Донбассе. И в последнее время нет человека, который бы не помогал, свою лепту не вносил, будь то гуманитарная помощь или помощь тем, кто приехал сюда, к нам», — подчеркнул Воробьев.

Чтобы получить гражданство, вид на жительство и справки, в Одинцове работает консультационный центр для беженцев.

«Хочу поблагодарить Главное управление внутренних дел за партнерство в части оформления документов. Но при том, что мы работаем сообща, мы видим, насколько большая нагрузка легла на консультационный центр», — отметил губернатор.

В среднем стоимость подготовки документов обходится в 18,5 тысячи рублей, но приезжим из Донбасса жителям все услуги доступны бесплатно.

Своевременная выдача документов позволит к 1 сентября всем, кому необходимо, пойти в школу и на работу Андрей Воробьев.

Посетителей принимают более 200 сотрудников центра. Они помогают оформить все документы и подать заявки на вид на жительство, получение гражданства, временное убежище или временное проживание.