Важное 23 марта 2023, 16:35 «Поддерживаем желание агробизнеса». Губернатор Подмосковья — об одном из крупнейших в России производств овощей Воробьев рассказал об уникальном производстве тепличных овощей в Подмосковье

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Свыше 600 рабочих мест появилось в новом тепличном комплексе в Воскресенске. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, предприятие получило льготы от областного правительства и вскоре сможет вывести регион на первое место в России по овощам закрытого грунта. Соглашение о реализации проекта подписали на форуме «Сочи — 2019».

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В создание современного тепличного комплекса «Подмосковье» инвестировали 14,5 миллиарда рублей. Соглашение подписали на полях форума в Сочи в 2019 году.

Мы поддерживаем желание агробизнеса расти и стараемся во всем его поддерживать. Андрей Воробьев

Губернатор добавил, что тепличному комплексу «Подмосковье» предоставили в аренду земельный участок без торгов, а также с возможностью выкупа по льготной ставке 3% от кадастровой стоимости.

«Также рассмотрим возможность возместить остаток ссудной задолженности по кредитам — это более 800 миллионов рублей. Реализация таких инвестиционных проектов для нас — не только производство огурцов и помидоров, но и возможность привлечь инвестиции в отдаленные территории, а также создать нужные людям рабочие места», — сказал Андрей Воробьев.

Подмосковье станет лидером России по овощам

Современный тепличный комплекс в Воскресенске строят в два этапа. Уже реализовали первый из них, а второй завершат в 2025 году.

Это не только принесет жителям сотни рабочих мест, но и выведет регион на первое место в России по овощам закрытого грунта.

«После ввода второй очереди в 2025-м в Воскресенске планируют ежегодно выращивать 27 тысяч тонн овощей — томаты, огурцы и листовой салат. Это позволит Подмосковью поконкурировать за первое место по выращиванию овощей закрытого грунта в стране. Пока оно за Липецкой областью», — объяснил губернатор.

На комбинате применяют современные технологии выращивания. Многие процессы автоматизированы.

«В тепличном комплексе мы создали 600 рабочих мест, но планируем создать еще не менее 400. В 2025 году введем вторую очередь площадью 22 гектаров», — рассказал вице-президент предприятия «Эко-культура» по производству и развитию Валерий Мирошкин.

Компания планирует построить в 2025 году селекционно-семеноводческий центр в Раменском городском округе Подмосковья. Он позволит снизить зависимость от импорта голландских семян. Жители получат 350 рабочих мест.

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