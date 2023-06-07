07 июня 2023, 17:27
Губернатор Подмосковья рассказал о партнерстве с инвесторами из Индии и Китая
Подмосковье активно наращивает товарооборот с Индией и Китаем, сообщил губернатор Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям. Скоро регион заключит с этими странами новые инвестиционные соглашения.
«Среди иностранных компаний и Китай, и Индия. На предстоящем Петербургском экономическом форуме мы обязательно будем и говорить, и подписывать новые соглашения по фарме, различным перерабатывающим производствам, которые также должны быть открыты», — сказал Воробьев.
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На днях губернатор подписал новое соглашение с управляющим директором индийского холдинга Uflex Group Ашоком Чатурведи. Компания откроет в Подмосковье производства и создаст сотни рабочих мест.
Андрей Воробьев подчеркнул, что экономические отношения с Индией имеют большое значение для региона — товарооборот между двумя сторонами вырос на 27% в прошлом году. Высокие показатели наблюдаются и в рабочих процессах с Китаем.
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Андрей Воробьев
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