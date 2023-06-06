Важное 06 июня 2023, 10:54 «В топ-5 по обороту с Подмосковьем». Андрей Воробьев — о новых проектах индийских инвесторов Андрей Воробьев: индийский холдинг Uflex Group откроет новые производства в Подмосковье

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Индийский холдинг Uflex Group откроет в Подмосковье три новых производства, что принесет сотни рабочих мест. Это крупнейший иностранный инвестор региона на протяжении последних двух лет. К 2025 году он запустит изготовление краски и клея для пищевых упаковок. Соглашение об этом подписали губернатор Андрей Воробьев и управляющий директор холдинга Ашок Чатурведи.

Экономические отношения с Индией имеют большое значение для Подмосковья, сообщил Андрей Воробьев. Год назад товарооборот между сторонами вырос на 27% и достиг 1,9 миллиарда долларов.

В 2022 году Индия вошла в топ-5 стран по обороту с Подмосковьем, потеснив США. Индия занимает первое место среди наших иностранных коллег по инвестициям и количеству проектов в регионе. Андрей Воробьев

Благодаря подписанному соглашению инвестиции в новый проект составят три миллиарда рублей. В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» к февралю 2025 года запустят производство краски и клея для пищевых упаковок. Появится 150 рабочих мест.

Андрей Воробьев на другом заводе Uflex Group в Подмосковье, 5 августа 2020 года Андрей Воробьев на другом заводе Uflex Group в Подмосковье, 5 августа 2020 года

Кроме того, в июне Uflex Group открывает завод лакокрасочных материалов в Кашире, а в сентябре — второе производство пленки в Ступине. Оба проекта принесут Подмосковью 170 рабочих мест.

На сегодняшний день индийский холдинг производит 40% гибкой упаковки в России. Губернатор подчеркнул, что регион, как и прежде, готов помогать партнерам с земельными участками в особых экономических зонах, предоставлять льготы, подбирать рабочие кадры.

Мы рады снова вас видеть у нас в Подмосковье. Всегда приятно иметь дело с компанией, которая выполняет свои обязательства и, более того, имеет перспективу дальнейшего развития. Андрей Воробьев

Холдинг Uflex Group построил свой первый завод упаковочной пленки в 2020 году в Ступине. С тех пор, по словам Воробьева, компания стала надежным партнером Подмосковья.

«Конечно, сегодня особенно ценны отношения между Индией и Россией — в весьма сложное, ответственное для нас время. И премьер-министр Индии, и наш президент делают все для того, чтобы регионы продолжали добрососедское, партнерское взаимодействие», — отметил Андрей Воробьев.

Недавно состоялось роуд-шоу по Индии, во время которого представители Uflex Group делились опытом и преимуществом работы в Подмосковье. Благодаря этому регион заинтересовал еще пять лидирующих фармацевтических компаний мира.

«Мы посетили различные регионы, и Московская область проявила себя как наиболее ориентированный на деловое взаимодействие регион с абсолютно безукоризненным, выстроенным механизмом государственной поддержки», — подчеркнул управляющий директор холдинга Ашок Чатурведи.

Сегодня в Подмосковье работает 10 компаний с индийским капиталом. Это фармацевтика, производство химии, упаковки, пищевых продуктов. Создано 854 рабочих места.

На очереди следующие проекты, в том числе по производству лаков и красок. Мы уверены в поддержке региона, поэтому смело строим планы по дальнейшему развитию. Ашок Чатурведи

Андрей Воробьев на другом заводе Uflex Group в Подмосковье, 5 августа 2020 года

Импорт в Московскую область из Индии в прошлом году тоже вырос — на 4%, до 617 миллионов долларов. Среди товаров фармацевтика, ядерные реакторы, котлы, электрические машины, пластмассы.

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