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    15 марта 2022, 00:25

    Мероприятия в рамках весеннего благоустройства Подмосковья начнутся с 1 апреля

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В Подмосковье приступят к весеннему благоустройству после зимы с 1 апреля. В ходе работ приведут в порядок парки, лесопарки, общественные территории, улицы и дороги, промышленные предприятия, дворы и стройплощадки. Об этом рассказали в Минблагоустройства региона.

    Мероприятия в рамках весеннего благоустройства Подмосковья начнутся с 1 апреля

    В рамках месяца чистоты в Подмосковье будут устранять подтопления, обновлять покрытие тротуаров и проездов, отремонтируют скамейки и урны, также предстоит покраска ограждений, спил сухостоя, обустройство клумб и высадка деревьев и кустарников.

    «Завершится весеннее благоустройство традиционно проведением общеобластного субботника 16 апреля с привлечением жителей», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

    Мероприятия в рамках весеннего благоустройства Подмосковья начнутся с 1 апреля | Изображение 1

    В ходе субботников жителей Подмосковья обеспечат всеми необходимыми инструментами и инвентарем.

    Ранее глава Московской области Андрей Воробьев призвал бороться с запаркованностью дворов для решения проблемы с вывозом снега в Подмосковье.