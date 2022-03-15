Мероприятия в рамках весеннего благоустройства Подмосковья начнутся с 1 апреля

В Подмосковье приступят к весеннему благоустройству после зимы с 1 апреля. В ходе работ приведут в порядок парки, лесопарки, общественные территории, улицы и дороги, промышленные предприятия, дворы и стройплощадки. Об этом рассказали в Минблагоустройства региона.

В рамках месяца чистоты в Подмосковье будут устранять подтопления, обновлять покрытие тротуаров и проездов, отремонтируют скамейки и урны, также предстоит покраска ограждений, спил сухостоя, обустройство клумб и высадка деревьев и кустарников.

«Завершится весеннее благоустройство традиционно проведением общеобластного субботника 16 апреля с привлечением жителей», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ходе субботников жителей Подмосковья обеспечат всеми необходимыми инструментами и инвентарем.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев призвал бороться с запаркованностью дворов для решения проблемы с вывозом снега в Подмосковье.