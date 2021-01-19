«Обновление и очищение в каждый дом». Губернатор Подмосковья поздравил жителей с Крещением

Православные верующие отмечают праздник Крещения Господня традиционным окунанием в прорубь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям региона с поздравлением.

Он напомнил, что в Подмосковье специально для праздника оборудовали 220 купелей с крещенской водой, чтобы окунуться и очиститься в этот священный день смогли все желающие.

«С Крещением Господним! Здоровья, мира и добра всем, кто отмечает сегодня этот великий праздник! Пусть в каждый дом сегодня придет обновление и очищение. Успех и благополучие! С праздником! С Крещением!» — пожелал губернатор.

Все купели Московской области для праздника Крещения оборудовали по единому стандарту. Около проруби положили деревянные настилы, оборудовали теплые женские и мужские палатки для переодевания.

Также на месте есть специальные теплые зоны с горячим питьем и очагами, чтобы те, кто уже окунулся могли согреться. За безопасностью граждан будут следить сотрудники МЧС и полиции. Кроме того, около каждой купели будут дежурить врачи на случай, если кому-то понадобится помощь.

Минздрав Московской области уже выпустил специальную инструкцию, кому не рекомендовано окунаться в ледяную воду в этом году. Кроме людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин, туда включили тех, кто в течении последней недели сделал прививку от коронавируса.

«Для неподготовленного организма погружение в ледяную воду — сильнейший стресс», — напомнили в министерстве.

Православные отмечают Крещение Господне 19 января. В ночь с 18-го на 19-е число начнутся крещенские купания. Где в Подмосковье будут обустроены купели, можно узнать из материала «360».