Подмосковье 08 апреля 2024, 10:00 Группа «Эталон» получила разрешение на строительство новой школы в микрорайоне «Изумрудные холмы» Группа «Эталон»

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Группа «Эталон» получила разрешение на строительство школы в красногорском микрорайоне «Изумрудные холмы». Здание возведут между бульваром Космонавтов и Волоколамским шоссе, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Школа сможет принять 550 учеников. В здании будут актовый и два спортивных зала, специализированные кабинеты для уроков химии, физики и биологии, а также библиотечно-информационный центр с зоной IT. Запроектированы и медицинские кабинеты.

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«Изумрудные холмы» — это один из самых современных, комфортабельных и зеленых районов Красногорска, который обеспечен хорошо развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В микрорайоне уже работают четыре детских сада и три школы.

«Изумрудные холмы» находятся в пешей доступности от остановок общественного транспорта, ключевой автомобильной артерией района является Волоколамское шоссе.

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