Подмосковье 22 марта 2024, 21:35 Григорий Артамонов отменил массовые мероприятия в Подольске после трагедии в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Григорий Артамонов, глава городского округа Подольск объявил об отмене всех массовых мероприятий в связи с трагедией в Crocus City Hall. О дальнейших решениях жителям сообщат дополнительно.

«Принятое решение направлено на усиление мер безопасности наших жителей и гостей городского округа, которая сейчас превыше всего», — заявил Артамонов.

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Он призвал всех сохранять спокойствие.

Сегодня около 20:00 в здание концертной площадки ворвались вооруженные мужчины, которые открыли огонь по людям. В здании произошел пожар, которому уже присвоили повышенный уровень сложности. Сейчас проводится эвакуация посетителей центра.

По предварительным данным, 10 человек погибли и более 50 ранены.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперштаба после ЧП в Crocus City Hall.