Подмосковье 22 июля 2023, 23:48 Гражданский форум по вопросам медицины «Подмосковье. Здоровье» прошел в Рузе РИА «Новости»

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Во Дворце водных видов спорта «Руза» прошел 14-й гражданский форум «Подмосковье. Здоровье». В мероприятии приняли участие около 300 докторов из Наро-Фоминского, Можайска и Молодежного, а также жители округов, которые задавали специалистам вопросы о развитии здравоохранения.

На форуме представители муниципалитетов выступили с докладами о проблемах состояния поликлиник, нехватки кадров и необходимости нового оборудования. Главврачам медучреждений поставили задачу заняться решением озвученных вопросов.

Все обращения, которые жители не успели задать в отведенное время, приняли в письменном виде после завершения форума. Следующий гражданский форум «Подмосковье. Здоровье.» состоится в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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