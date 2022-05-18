Подмосковье будет развивать сельский туризм. Это отдых на природе, фермы и рыбалка

Подмосковье — лидер по развитию глэмпинга и кемпинга в России. Об этом рассказали в Мособлдуме. Гости и жители региона, выбирая отдых на природе, могут остановиться в юртах и небольших домиках, отправиться на рыбалку или посетить фермы с животными.

Это отметил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Мы для себя определили, что сельский туризм — одно из самых приоритетных направлений в нашей работе Сергей Керселян.

По его словам, Московская область наращивает потенциал в этом направлении и уже стала примером успешного развития агротуризма.

«На сегодняшний день глэмпинги и кемпинги становятся все более популярными. Московская область первая в России по этим показателям», — сообщили в Мособлдуме.

В Подмосковье уже работает 24 глэмпинга, а еще шесть — на этапе строительства. Это отдых на природе, но с удобствами гостиничного уровня в небольших домиках.

Теперь новая задача — сделать так, чтобы в каждом глэмпинге была своя изюминка. Это могут быть SPA, фермы с животными, рыбалка или тематический стиль.

«Один из вариантов, который мы рассматриваем, — определить территории и дать возможность построить домики и гостиницы тем собственникам крестьянско-фермерских хозяйств, которые активно работают, имеют хорошую репутацию, выпускают свою продукцию», — сказал Керселян.

На туристическом портале региона welcome.mosreg.ru можно посмотреть описание лучших глэмпингов Московской области.