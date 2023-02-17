Подмосковье 17 февраля 2023, 16:38 Грант на 35 миллионов рублей помог расширить производство сыров в Чехове

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Сыроварня «De Famille» из деревни Высоково городского округа Чехов стала участником программы губернатора Московской области по развитию сыроварения в регионе и получила грант в размере 35 миллионов рублей. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Общий объем инвестиций в проект составил 100 миллионов рублей, уточнил зампред.

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«При выходе на плановую мощность предприятие сможет перерабатывать до 30 тонн молока в сутки, а годовые объемы составят порядка тысячи тонн сыра», — сказал Георгий Филимонов.

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Сыроварня «De Famille» производит по французским рецептурам сыры с мытой корочкой и сыры с благородной белой плесенью. Сегодня это единственное предприятие в России, которое производит сыр «Камамбер» с низким содержанием жирности. Всего линейка продуктов насчитывает более 10 наименований.

«Производство мягких сыров с белой плесенью очень требовательно к чистоте воздуха, воды, и поэтому в так называемой „чистой зоне“ воздух фильтруется полностью, до уровня, аналогичному тому, как это делают в операционных в больнице», — рассказал основатель сыроварни Андрей Блажко.

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