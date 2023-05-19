Подмосковье 19 мая 2023, 15:58 Границы Хлудовской богадельни официально утвердили в Егорьевске Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы объекта культурного наследия регионального значения «Богадельня Хлудовская, 1862 г.». Памятник находится на Октябрьской улице, 48 в Егорьевске.

В 1845 году братья Алексей и Герасим Хлудовы построили на левом берегу Гуслицы прядильную фабрику. В 1862 году рядом с предприятием братья возвели для рабочих богадельню, а при ней — церковь Михаила Архангела. Михаило-Архангельскую церковь освятили в том же году. Это сделал архиепископ Рязанский и Зарайский Смарагд (Крыжановский).

Защитную зону объекта установили на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.

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