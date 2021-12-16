Выставка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка — 2021» заработала в Москве. Самый большой стенд на нее привезла Московская область.

Вице-губернатор региона Наталья Виртуозова вместе с остальными почетными гостями приняла участие в церемонии открытия экспозиции, которую разместили в «Экспоцентре».

На XXX выставке «Ладья. Зимняя сказка — 2021» собрали все промыслы России. Виртуозова отметила ее уникальность.

«Здесь, в центре Москвы, собраны все промыслы России. Мы, безусловно, дорожим этой выставкой и представлены самым большим, я не побоюсь этого слова, самым красивым стендом», — сказала вице-губернатор Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Она напомнила, что большая часть промыслов (60%) сосредоточены на территории Московской области. Власти региона не первый год занимаются их поддержкой и развитием. В 2021 году Подмосковье собрало для стенда 15 предприятий.

Гжель — это не только бело-синее, это большое разнообразие. 40 гончарных мы собрали на нашем стенде. Мы видим, что гжель — это многообразие, и это чудесно Наталья Виртуозова вице-губернатор Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

«Мастера <…> собрались здесь все вместе, общаются, делятся опытом и победами. Они, безусловно, продают, так как здесь очень хорошая проходимость. Везде много людей, очереди, хотя выставка открылась час назад», — заметила Виртуозова.

Она отметила прогресс, который наблюдается в промыслах: многие правительства содействуют их развитию.

«Результат — мы видим продукцию уникальную, невероятного качества. А самое главное — начались предновогодние дни, и сегодня каждый из нас может купить своим любимым и близким уникальную вещь», — заключила Наталья Виртуозова.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка — 2021» пройдет в «Экспоцентре» с 15 по 19 декабря. Ее устраивает ассоциация «Народные художественные промыслы России» при поддержке Минэкономразвития, Минкультуры, ООГО «Российский фонд культуры», Минпромторга и Торгово-промышленной палаты РФ.

Это единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране. Площадь экспозиции составит более 25 000 квадратных метров.