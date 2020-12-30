30 декабря 2020, 23:11
График работы общественного транспорта Подмосковья изменится в новогодние праздники
В Московской области 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по обычному графику рабочего дня. С 1 по 10 января 2021 года общественный транспорт начнет работать по графику выходного дня.
Пригородные поезда 31 декабря проследуют по расписанию пятницы, с 1 по 9 января электрички будут работать по расписанию субботы, а 10 января — по расписанию воскресенья. В новогоднюю и рождественскую ночи поезда будут ходить дольше.
Для удобства жителей региона будет продлен график работы МЦД-1 и МЦД-2 в новогоднюю ночь. На МЦД-1 последний поезд от станции Одинцово отправится в 03:50, а со станции Лобня — в 01:58. На МЦД-2 последний поезд от станции Нахабино отправится в 01:51, а от станции Подольск — в 01:55.
Также на период праздников будут назначены дополнительные электропоезда. Перед поездкой уточняйте расписание на сайтах ЦППК и МТППК.