График работы общественного транспорта Подмосковья изменится в новогодние праздники

Пригородные поезда 31 декабря проследуют по расписанию пятницы, с 1 по 9 января электрички будут работать по расписанию субботы, а 10 января — по расписанию воскресенья. В новогоднюю и рождественскую ночи поезда будут ходить дольше.

Для удобства жителей региона будет продлен график работы МЦД-1 и МЦД-2 в новогоднюю ночь. На МЦД-1 последний поезд от станции Одинцово отправится в 03:50, а со станции Лобня — в 01:58. На МЦД-2 последний поезд от станции Нахабино отправится в 01:51, а от станции Подольск — в 01:55.

Также на период праздников будут назначены дополнительные электропоезда. Перед поездкой уточняйте расписание на сайтах ЦППК и МТППК.