«Новогодний экспресс» будет курсировать по маршрутам общественного транспорта в Подмосковье

Проводили «Новогодний экспресс» первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, гендиректор компании «Ранд Транс» Валерий Старшинов и, разумеется, Дед Мороз со Снегурочкой.

Вместе с перевозчиком «Ранд Транс» мы запустили праздничный автобус под названием «Новогодний экспресс». Он будет создавать новогоднее настроение каждый день в январские праздники — автобус будет появляться на одном из городских маршрутов вместо обычного рейсового автобуса. Первой остановкой «Новогоднего экспресса» станет городской округ Домодедово, куда автобус уже сегодня выйдет на маршрут № 3 Анна Кротова первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Автобус украшен рождественскими венками, хвойными гирляндами с елочными игрушками и тематическими рисунками. Изюминкой «Новогоднего экспресса» стала елка на крыше.

«Новый год — один из самых долгожданных праздников, который любят и дети, и взрослые. Традиционно мы стараемся создать праздничную атмосферу у наших пассажиров: в этом году в новогодние праздники на маршрутах будет работать „Новогодний экспресс“. Пассажиров экспресса с Новым годом поздравят Дед Мороз со Снегурочкой, а также музыканты», — сообщил Валерий Старшинов.