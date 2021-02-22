График работы МФЦ в Люберцах изменится в понедельник

В Люберцах в честь Дня защитника Отечества отделы МФЦ изменят график работы. В понедельник отделы будут работать на час меньше. 23 февраля — выходной. Об этом сообщили в официальной группе «Мои документы МУ „Люберецкий МФЦ“» во «ВКонтакте».

«22 февраля — предпраздничный день, часы работы отделов МУ „Люберецкий МФЦ“ сократятся на один час. В этот день офисы будут открыты с 08:00 до 19:00. 23 февраля — нерабочий день. Планируйте посещение многофункциональных центров заранее», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что график работы изменится согласно статьям 95 и 112 Трудового кодекса РФ, а также из-за постановления правительства России «О переносе выходных дней в 2021 году».

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы ранее сообщили, что жители и гости столицы 22 и 23 февраля смогут бесплатно парковаться на улицах города. Платными останутся только территории со шлагбаумами. Также бесплатная парковка будет на тех улицах, где действует повышенный тариф.