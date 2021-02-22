Москвичам напомнили о бесплатной парковке 22 и 23 февраля

Жители и гости столицы 22 и 23 февраля смогут бесплатно парковаться на улицах города. Платными останутся только территории со шлагбаумами, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В праздники, 22 и 23 февраля, все уличные парковки будут бесплатными. Парковки со шлагбаумами останутся платными. <…> С 24 числа весь паркинг будет работать в обычном платном режиме», — написал дептранс в своем Telegtam-канале.

Оплачивать парковку не придется и на тех улицах, где действует повышенный тариф. За стоянку в подобных местах обычно берут 380 рублей в час в дневное время, а ночью парковка обходится в 200 рублей в час.

В департаменте призвали водителей быть внимательными и не нарушать правила парковки, если в выходные планируется поездка в центр города. Останавливаться можно только в разрешенных местах, а также нельзя мешать проезду общественного транспорта и движению пешеходов.

Россияне 23 февраля отмечают День защитника Отечества. В этом году выходные дни продлятся с 21 по 23 февраля.