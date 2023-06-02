Подмосковье 02 июня 2023, 23:21 График движения поездов на Горьковском направлении изменится в июне Минтранс Подмосковья

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На Железнодорожной станции пройдут работы по реконструкции станции в рамках проекта МЦД-4. Они проведут 5, 10- 13 и 18 июня, сообщили в минтрансе Подмосковья.

«В будни, 5, 13 июня, с 19:00 до 5:00 и в выходные, 10—12 и 18 июня, с 18:10 до 4:10 будут закрыты главные пути на станции. В выходные дни после 17:30 будет ограничено движение по первому и второму пути», — уточнили в ведомстве.

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На участке Реутово — Железнодорожной составу будут курсировать по третьему и четвертому пути. Они не будут останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино. В будни после 18:30 интервалы движения на этом отрезке маршрута увеличатся до 20 минут.

В выходные после 17:30 поезда, которые будут следовать в Москву и Подмосковье, не будут останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино. Некоторые электрички отменят. Интервалы увеличат до 40 минут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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