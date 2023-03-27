Подмосковье 27 марта 2023, 14:49 График движения электричек Ленинградского направления изменится в конце марта АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления вновь изменится с 27 по 31 марта. Корректировки внесут из-за продолжающегося ремонта на железнодорожной станции Крюково, сообщили в Минтрансе Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).

Пригородные поезда на участках Москва — Тверь и Тверь — Конаково будут курсировать по измененному графику. Некоторые поезда выведут из расписания.

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Изменения можно посмотреть на сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что до конца 2023 года территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят.

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