Граффити высотой в несколько этажей. На подмосковном доме нарисовали Антона Чехова

На стене дома в подмосковном Чехове создали портрет писателя Антона Чехова. Это масштабные граффити. Их изобразил художник Илья Демченко, рисунки которого украшают фасады зданий во многих областных городах. Здесь образ драматурга уже почти готов. Остались лишь финальные штрихи.

Граффити украсили стену жилого дома на улице Чехова. А макет Илья разработал вместе с напарником — Сергеем Салиным. Они трудятся поочередно уже пять дней.

Изначально мы нашли подходящий материал и старую фотографию. Обработали ее, поставили на задний план дом и природу. Дальше — дело техники. А само кресло, как сказали краеведы, находится в Ялте — там Чехов сидел на нем Илья Демченко.

И, по словам художника, одна из трудностей, с которой пришлось столкнуться, — погода. Она вносит свои коррективы. Например, непросто работать при ветре и ярком солнце.

«Здесь продуваемая часть двора, часто сильный ветер. Но самое главное, что когда солнце в зените — в районе 12-13 часов дня, — оно встает так, что тень от кирпичей падает и трудно рисовать. Ты не видишь теней. Видишь лишь тени кирпичей», — объяснил Илья Демченко.

Граффити он профессионально занимается уже 15 лет. Местным жителям портрет Антона Чехова нравится — говорят, поднимает настроение. По словам Ильи, это главный подарок.

А ранее, благодаря художнику, и на стенах Чеховской больницы появились граффити в знак благодарности врачам, борющимся с COVID-19.