Граффити высотой в несколько этажей. На подмосковном доме нарисовали Антона Чехова
Граффити украсили стену жилого дома на улице Чехова. А макет Илья разработал вместе с напарником — Сергеем Салиным. Они трудятся поочередно уже пять дней.
Изначально мы нашли подходящий материал и старую фотографию. Обработали ее, поставили на задний план дом и природу. Дальше — дело техники. А само кресло, как сказали краеведы, находится в Ялте — там Чехов сидел на немИлья Демченко.
И, по словам художника, одна из трудностей, с которой пришлось столкнуться, — погода. Она вносит свои коррективы. Например, непросто работать при ветре и ярком солнце.
«Здесь продуваемая часть двора, часто сильный ветер. Но самое главное, что когда солнце в зените — в районе 12-13 часов дня, — оно встает так, что тень от кирпичей падает и трудно рисовать. Ты не видишь теней. Видишь лишь тени кирпичей», — объяснил Илья Демченко.
Граффити он профессионально занимается уже 15 лет. Местным жителям портрет Антона Чехова нравится — говорят, поднимает настроение. По словам Ильи, это главный подарок.
А ранее, благодаря художнику, и на стенах Чеховской больницы появились граффити в знак благодарности врачам, борющимся с COVID-19.