Граффити в благодарность медикам нарисовали на стенах Чеховской больницы

На стенах Чеховской больницы появилось граффити, посвященное подвигу медиков, работающих с COVID-19. Сначала художник улиц, как и полагается, создал эскиз, а затем принялся рисовать. Первый рисунок готов, второй находится в работе. Весь процесс займет пять дней.

На рисунок ушло 25 литров фасадной краски. Художник наносит контуры граффити с помощью проектора. А финальные мазки художники нанесут баллончиками с влагостойкой краской.

«У каждого есть знакомые врачи, с которыми разговариваешь и понимаешь — вообще всем тяжело и им в первую очередь, потому что они общаются со многими и рискуют здоровьем, спасают жизни. Было сделано несколько макетов, в разной стилистике, но на тему благодарности врачам», — рассказал Илья Демченко, художник.

Граффити на больнице появилось благодаря инициативе секретаря местного отделение партии «Единая Россия», главе городского округа Чехов Григорию Артамонову. Воплотить идею в жизнь пригласили аэрографистов из «команды Ильи Демченко».

Художники не впервые украшают строения города. Совсем недавно, ко дню Победы они нарисовали тематическое граффити: открытки военных лет на городском стадионе «Химик».