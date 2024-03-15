Подмосковье 15 марта 2024, 15:34 Грачи вернулись в Подмосковье Фото: Юрий Подвербный

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Орнитологи заметили возвратившихся в Подмосковье перелетных птиц. Грачи, зеленушки и сизые чайки, перезимовавшие на юге, вернулись в регион раньше обычного.

«Перелетные птицы — вестники приближающегося весеннего тепла. Жители региона с нетерпением ждут пернатых из южных стран обратно на родину. Специалисты в Подмосковье уже отметили возвращение путешественников, среди которых есть и грачи», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Замечены в Подмосковье и другие виды перелетных птиц — зеленушки и сизые чайки. Массовое возвращение птиц начнется ближе к апрелю.

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