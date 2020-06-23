«Говорить о тех, кто победил». Тысячи свечей зажгли в Звездном Городке в память о героях войны

В Звездном Городке участники объединения «Волонтеры Победы» прочли вслух выдержки из писем и дневников детей войны. Тех, на чью долю выпали голод и потеря близких.

Война — это самое страшное, что есть в жизни человека. И мы делаем все, чтобы никогда не повторилась страшная беда, обрушившаяся на нашу страну тогда Василий Маслов полковник авиации в отставке.

В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, добровольцы выложили из свечей надпись «Звездный Городок. Помним!». А на площади рядом с Домом космонавтов появилась инсталляция «Воин-освободитель».

Для нас важно прежде всего говорить правду о войне. Важно говорить о тех, кто победил. Мы — страна-победитель Евгений Баришевский глава городского округа Звездный Городок.

Патриотические акции и инсталляции прошли в День памяти и скорби по всей России. Во время традиционной «Свечи памяти» жители зажгли лампады, создав «огненные картины» в память о героях, которые погибли на Великой Отечественной войне.