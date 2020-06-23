    23 июня 2020, 14:30

    «Говорить о тех, кто победил». Тысячи свечей зажгли в Звездном Городке в память о героях войны

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    Подмосковный Звездный Городок вместе с областью и всей страной поддержал 22 июня акцию «Свеча памяти». В День памяти и скорби провели митинг, посвященный героям Великой Отечественной войны. По всей России и в разных уголках мира люди выходили к памятникам, зажигали свечи и вспоминали о событиях тех лет.
    «Говорить о тех, кто победил». Тысячи свечей зажгли в Звездном Городке в память о героях войны | Изображение 1

    В Звездном Городке участники объединения «Волонтеры Победы» прочли вслух выдержки из писем и дневников детей войны. Тех, на чью долю выпали голод и потеря близких.

    Война — это самое страшное, что есть в жизни человека. И мы делаем все, чтобы никогда не повторилась страшная беда, обрушившаяся на нашу страну тогда

    Василий Масловполковник авиации в отставке.

    В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, добровольцы выложили из свечей надпись «Звездный Городок. Помним!». А на площади рядом с Домом космонавтов появилась инсталляция «Воин-освободитель».

    Для нас важно прежде всего говорить правду о войне. Важно говорить о тех, кто победил. Мы — страна-победитель

    Евгений Баришевскийглава городского округа Звездный Городок.
    «Говорить о тех, кто победил». Тысячи свечей зажгли в Звездном Городке в память о героях войны | Изображение 2

    Патриотические акции и инсталляции прошли в День памяти и скорби по всей России. Во время традиционной «Свечи памяти» жители зажгли лампады, создав «огненные картины» в память о героях, которые погибли на Великой Отечественной войне.