Подмосковье почтило память героев Великой Отечественной войны тысячами свечей. Видео

В новом мультимедийном музее «Зоя» под Рузой акцию провели впервые. Эти места хранят память о девушке, имя которой стало бессмертным символом женской стойкости. Здесь, в Петрищеве, Зою Космодемьянскую казнили. Посмертно она получила звание Героя Советского Союза. Сегодня, в четыре часа утра, юнармейцы и сотрудники музея выложили цифру «75» из свечей. Состоялась минута молчания. К месту гибели девушки возложили цветы.

В Шатуре волонтеры прочли вслух фрагменты военных писем. На фронт ушли 33 тысячи местных жителей. Эта земля воспитала 11 Героев Советского Союза. Многие наблюдали за акцией и из окон.

Чаще всего писали о том, как жили и воевали. Поражают те любовь и трепетность. Даже у нас есть в одном из писем настоящий засушенный цветочек. Солдат отправил своей любимой Анастасия Дмитриенко волонтер.

В Королеве активисты создали голубя мира — понадобилось три тысячи свечей. А центральной площадкой акции стал мемориал памяти 28 героев-панфиловцев в Волоколамске. Все подробности — в репортаже «360».