Готовность теплосетей к предстоящему отопительному сезону проверили в 31 округе Подмосковья

В Подмосковье продолжают проводить гидравлические испытания тепловых сетей в преддверии осенне-зимнего периода 2022–2023 годов. Проверки провели уже в 31 округе, сообщила пресс-служба Минэнергетики региона.

«14 апреля 2022 года вышло распоряжение правительства региона „О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов“. Теплоэнергетики составили план подготовки к предстоящему отопительному сезону и сразу же приступили к работам, которые будут завершены к 15 сентября 2022 года», — сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

За минувшие сутки исправность теплопровода проверили в пяти округах — Домодедово, Егорьевск, Химки, Одинцово и Серпухов. Всего было протестировано подверглись 12 участков тепловых сетей, к работе в предстоящий осенне-зимний период готовы 11. На прошлой неделе проверили теплопроводы в 26 городских округах, среди которых Истра, Мытищи, Красногорск, Наро-Фоминский, Раменское, Черноголовка, Реутов, Рузский, Дзержинский, Балашиха и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой «Россетей», они обсудили развитие электросетей.