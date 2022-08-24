Готовность школьных автобусов к учебному году проверили в Солнечногорске

Ежедневно более 1000 учеников округа Солнечногорск передвигаются в школу и обратно на автобусах. Готовность транспортных средств к началу учебного года проверили сотрудники ГИБДД.

Для Игоря Кузова такая проверка — дело привычное, ведь он водитель со стажем. Уже больше сорока лет помогает людям доехать в место назначения. Семь из них работает на желтом автобусе с опознавательными знаками: доставляет учеников в школу «Лесные озера» в деревне Миронцево.

«Работать мы начинаем рано. Предрейсовый осмотр сначала у медиков проходим. Они измеряют давление, затем мы дуем в трубочку — как положено», — рассказал шофер.

После того как автобус осмотрел механик, можно ехать. Начиная с семи часов утра Игорь Кузов собирает детей из отдаленных сел и деревень. Три рейса делает в начале дня и пять после обеда. За раз в его автобус помещается 22 пассажира, один из которых должен быть сопровождающим. Он помогает детям пристегнуть ремни безопасности, убрать портфель на специальную полку, следит за порядком во время поездки.

«В преддверии нового учебного года провели проверку технического состояния транспортных средств, которые задействованы на перевозке учащихся. Всего у нас на учете стоит 16 автобусов. Каждый из них закреплен за своей школой», — рассказал начальник отделения технического надзора ОГИБДДД ОМВД России по округу Солнечногорск Дмитрий Зуев.

Особое внимание при проверке обращали на световые приборы, исправность тормозной системы, ремней безопасности и санитарное состояние салона.

В этом учебном году во всех школах Подмосковья будут проводить линейки с поднятием флага и гимном — об этом ранее рассказал губернатор Андрей Воробьев.