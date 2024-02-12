Подмосковье 12 февраля 2024, 11:52 Готовность комплекса сжижения природного газа в Кашире достигла 99% Пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Пусконаладочные работы завершаются в новом комплексе сжижения природного газа в ОЭЗ «Кашира». Как идет подготовка к запуску предприятия, проверил Главгосстройнадзор Московской области.

Строить комплекс на три тысячи квадратных метров начали в январе прошлого года. Сегодня инспекторы отмечают 99% готовности объекта. Специалисты завершают пусконаладочные работы оборудования и инженерных систем.

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Комплекс построила компания «Новатэк-СПГ топливо Кашира». Сжижать газ здесь будут круглосуточно. Мощность производства — 1,7 тысячи тонн в час.

Сжиженный природный газ используется в качестве топлива для двигателей. Реализовывать продукт будут через сеть криогенных заправочных станций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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