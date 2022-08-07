Все коммунальные службы Подмосковья привели в повышенную готовность из-за непогоды

Все коммунальные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности в связи с ожидающимися ливнями, грозами и сильным ветром. Об это сообщили в МинЖКХ региона.

По данным синоптиков, в воскресенье в Московской области пройдут ливни с градом, порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду, а в отдельных районах — 25 метров в секунду.

Причем неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение всего дня и начала следующей недели. В связи с этим все коммунальные службы Подмосковья, включая подведомственную региональному МинЖКХ аварийно-восстановительной службу МОС АВС, приведены в режим повышенной готовности.

«Подготовлены мобильное оборудование и техника, способные обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг населению в условиях возникновения технологических сбоев на объектах ЖКХ», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

В распоряжении ГКУ МО «МОС АВС» имеется 22 передвижные электростанции, 11 единиц насосного оборудования высокой производительности, моноблочные мобильные котельные, другое необходимое оборудование и техника.

Рабочие бригады, имеющие на снабжении по четыре машины для проведения аварийных работ, также готовы к выездам. Транспорт оснащен средствами электрогазосварки и подъемными механизмами. Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» работают круглосуточно.