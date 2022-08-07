«Ливень и град». Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Погода к вечеру воскресенья седьмого августа в Москве серьезно ухудшится, пройдет ливень и град. Об этом «360» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье ситуация в столичном регионе окажется определена прохождением холодного атмосферного фронта, грозами, мозаичным градом и усилением ветра. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру в Москве будет ливень и град. В области циклон уже начал накрывать западные районы, по северу области тоже грозовое облако», — сообщил он.

Тишковец рассказал, что в субботу в европейской части России зафиксировали аномальную жару, местами были температурные рекорды.

«Метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру +31,7 градуса тепла. Это второй по жаре день в сезоне, жарче было только 2 июня, когда зафиксировали +32,8 тепла», — добавил он.

Накануне Гидрометцентр сообщил, что порывы ветров в воскресенье достигнут 15-20 метров в секунду, а местами скорость ветра постигнет 25 метров в секунду.