Подмосковье 14 марта 2024, 10:12 Готовность детского сада в микрорайоне Катюшки в Лобне превысила 50% Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Строительство детского сада на 330 мест продолжается в микрорайоне Катюшки в Лобне. Пресс-служба подмосковного Минстроя сообщила, что готовность объекта составляет более 50%. Открытие запланировано на 1 сентября 2024 года.

Подрядчик «Триумф» ведет строительство детского сада в рамках государственной программы за счет средств бюджета. Сейчас специалисты завершают отделку фасадов. Здание облицуют керамогранитной плиткой песочных и голубых оттенков.

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«Сад уже прошел испытания лютым морозами. Зимой, после закрытия теплового контура, в помещениях было около 20 градусов тепла», — рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Детский сад рассчитан на 14 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. Там оборудуют пространства для занятий спортом и музыкой, медицинский кабинет и процедурную. У каждой группы будет своя площадка с навесами, беседками, горками, качелями и песочницами.

Главный вход спроектирован на уровне земли для удобства маломобильных граждан. Также в здании будет лифт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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