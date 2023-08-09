Подмосковье 09 августа 2023, 12:33 Госжилинспекция проверила готовность 30 тысяч домов Подмосковья к отопительному сезону ГЖИ МО

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Сотрудники Госжилинспекции Московской области проверили готовность к отопительному сезону в 28 745 многоквартирных домах региона. По словам главы надзорного ведомства Ольги Фединой, по результатам мероприятий управляющие компании устранили порядка 14,5 выявленных недочетов.

«Мы обходим дома, у которых по графику уже подписаны и размещены в контрольной системе Госжилинспекции паспорта готовности. Это значит, что на бумаге дом готов к отопительному сезону», — рассказала Федина.

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Также она добавила, что УК обязаны внимательно относиться к подготовке к холодному времени года. Инспекторы продолжат контролировать работу коммунальщиков на основе полученных данных в Единую диспетчерскую службу.

Инспекторы проводят работу с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Чаще всего в УК поступали обращения по вопросам неисправности подъездных дверей, подтопления и загрязнения приямков и захламления подвалов. На текущий момент полностью с задачами справились коммунальщики Бронниц, Власихи, Молодежного и Восхода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года. Специалисты заменят свыше 1,2 километра сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет. Перемены коснутся 3,2 миллиона человек.

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