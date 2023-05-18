18 мая 2023, 16:45
Госжилинспекция проверила аккредитованные для работы с газовым оборудованием организации в Лобне
Аккредитованные для работы с газовым оборудованием в домах организации Лобни прошли проверку Госжилинспекции. Нарушений выявлено не было.
Инспекторы оценили укомплектованность предприятий спецсредствами и сотрудниками с подтвержденной квалификацией и удостоверениями с QR-кодами для быстрой идентификации. Также на служебных телефонах слесарей должно быть установлено приложение для работы.
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Ежемесячные смотры специализированных организаций включили в обязательный комплекс мер по обеспечению газовой безопасности в жилых домах в сентябре 2022 года.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что контроль за газовой безопасностью в регионе усилят.
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Лобня
Газ
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