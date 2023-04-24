Важное 24 апреля 2023, 12:37 Губернатор рассказал о большой подготовке к повышению газовой безопасности в Подмосковье Андрей Воробьев: контроль за газовой безопасностью повысят в Подмосковье

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С января 2024 года в Подмосковье усилят контроль за обслуживанием газового оборудования в жилых домах. Уже сейчас идет большая подготовка, отметил губернатор Андрей Воробьев. Он напомнил, что в регионе — около четырех миллионов квартир, почти в половине из них используют газ.

«Вы знаете, что мы выступили инициатором того, чтобы ужесточить газовое обслуживание. С 1 января 2024 года это будет делать уполномоченная организация. Но сейчас идет большая работа по подготовке, анализу, контролю за состоянием оборудования», — рассказал Воробьев на заседании областного правительства.

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По его словам, в Подмосковье есть городские округа, стабильно показывающие высокую газовую безопасность в домах, и есть те, которые наоборот демонстрируют слабую работу.

«Обращаю внимание, что в ряде городов программа хромает. В частности, в Восходе, Мытищах, Фрязине исполнение этих контрольных мероприятий у нас обстоит плохо», — сказал губернатор.

Он добавил, что в «красной» зоне рейтинга с большим отставанием также находятся Щелково, Лыткарино, Сергиев Посад, Одинцово, Наро-Фоминск, Лобня, Коломна и Лотошино.

Наша задача — разобраться в причинах такой слабой работы и обратить на это внимание. Установка датчиков утечки газа также является одной из составляющих этой программы. Андрей Воробьев

Губернатор отметил, что этот вопрос регулярно поднимают на совещаниях с правоохранительным блоком.

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