Подмосковье 08 августа 2023, 17:07 Госжилинспекция Подмосковья ответила на вопросы о перепланировке квартир на конференции ГЖИ МО

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Замруководителя Госжилинспекции Московской области Сергей Молин во время онлайн-конференции ответил на вопросы жителей региона о перепланировке квартир. Мероприятие состоялось 8 августа.

По его словам, переустройство и перепланировка — явления похожие, но разные. Переустройство касается изменений расположения инженерных сетей и коммуникаций, а перепланировка — стен, проемов, перегородок и других архитектурных деталей. Однако перечисленные изменения должны фиксироваться в техническом паспорте объекта и нуждаются в согласовании с администрацией округа.

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«Путь к согласованию состоит из четырех шагов: 1) разработка проекта переустройства/перепланировки; 2) запрос на согласование — через Госуслуги/МФЦ/лично; 3) подтверждение проведенных работ для внесения изменений в технический паспорт помещения; 4) получение в Росреестре акта приемочной комиссии», — уточнили в ГЖИ.

Перед согласованием собственник квартиры должен разработать план изменений. С ним может помочь конструкторское бюро.

Во время общения с жителями Молин рассказал о возможных причинах отказа в согласовании перепланировки или переустройстве, какие санкции существуют за самовольные перестройки жилплощади и осветил другие вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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