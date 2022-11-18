Подмосковье 18 ноября 2022, 17:27 Госжилинспекция объяснила появление барсука в подъезде жилого дома в Волоколамске

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В подъезд жилого дома в Волоколамске забежал барсук. Пользователи соцсетей стали делать предположения, как животное могло туда попасть. В Госжилинспекции объяснили, что скорее всего зверь прибежал из леса в поисках еды.

Жители многоквартирных домов нередко подкармливают уличных собак и кошек. Возможно, за этим лакомством лесной обитатель прибежал в дом на территории микрорайона села Спасс. Как объяснили в ГЖИ, зверь быстро испугался людей и убежал.

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Ведомство поручило управляющей компании, которая занимается домом, тщательней следить за санитарным содержанием.

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