Подмосковье 15 июня 2023, 13:15 Госжилинспекция аккредитовала 7 газовых компаний Подмосковья с начала июня Лобня. Трудовой коллектив ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙКОНТРОЛЬ» / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Московской области вместе с администрациями округов начала проверять готовность специализированных организаций к обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах. С начала июня аккредитацию получили семь таких компаний, сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

В их число вошли ООО «Вэлнэс», которое обслуживает дома в Долгопрудном, ООО «Гис» — в Коломне, ООО «Проект Сервис Групп» — в Королеве, ООО «Спецгазстройконтроль» — в Лобне, ООО «Рим», ООО «СССР» и ООО «Серпрегионгаз» — в Серпухове. Также последняя компания аккредитовалась для обслуживания домов в Ступине.

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«Инспекторы прежде всего оценили соответствие заявленной и фактической штатной численности. Согласно нормативам, на тысячу осмотров в год должно приходиться не менее 0,27 штатной единицы слесаря. Считая иначе, один сотрудник должен проводить не более 3,7 тысячи ТО», — уточнили в ГЖИ.

Инспекция проверила работоспособность мобильного приложения на служебных телефонах, наличие правильно оформленных удостоверений с QR-кодами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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