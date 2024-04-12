Подмосковье 12 апреля 2024, 21:06 Гостиницу «Советская» отремонтируют в Коломне к осени Марина Анисимова

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Капитальный ремонт одного из крупнейших отелей города начался в Коломне. Гостиницу «Советская» обновят, при этом сохранят историческую ценность здания.

Специалисты подрядной организации проведут замену сантехники и электрики, сделают реконструкцию входной группы и фасада. Особое внимание уделят обновлению гостиничных номеров на пятом этаже, а также преобразованию первого этажа для проведения мероприятий. Завершить проект планируется к концу сентября.

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Гостиницу «Советская» построили в 1968 году. Она расположена на пересечении ключевых транспортных магистралей Коломны и является историческим пунктом слияния различных архитектурных стилей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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