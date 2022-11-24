Подмосковье 24 ноября 2022, 13:55 Гостиничный комплекс со спа и бассейном построят в Одинцове

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Комфортабельный гостиничный комплекс построят в Одинцове к 2026 году. В нем смогут отдыхать до 864 посетителей одновременно. Проект воздаст порядка 300 рабочих мест, сообщили в Мособлархитектуре.

Гостиницу построят в селе Иславском. Внутри обустроят 180 номеров, рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

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«Общая площадь современного гостиничного комплекса составляет более 22 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на прием до 864 посетителей. Появление такого масштабного объекта позволит создать до 300 рабочих мест», — добавил он.

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Комплекс будет состоять из пяти корпусов. В одном и них создадут ресторан, спортивный блок со спа-зоной и бассейном, фитнес-центр, конференц-зал и магазины. Для гостей обустроят парковку и комфортный подъезд.

Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина рассказала, что объект будет отличаться внимательным отношением к природе.

«Сдержанная пластика фасадов, минимум декора, природная цветовая гамма с преобладанием светлых тонов — эти элегантные решения подчеркнуты разнообразием фактур. Также хочется отметить продуманное внутреннее пространство с живописными рекреационными зонами, что придает объекту дополнительное качество», — сказала она.

На территории обустроят зоны отдыха, сад камней и беседку.

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