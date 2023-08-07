Подмосковье 07 августа 2023, 14:28 Гостиничный комплекс на 40 номеров построят в Бронницах в 2026 году Фото: unsplash.com

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Во втором квартале 2026 года в Бронницах построят гостиничный комплекс компании «Наследие» на 80 номеров. Об этом сообщил зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для строительства двухэтажного здания организация получила участок площадью 0,8 гектара в аренду без проведения торгов. При соблюдении инвестиционных обязательств предприятие сможет выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости лота.

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«В новый комплекс площадью 1,2 тысячи квадратных метров инвестор вложит 80 миллионов рублей, создав для жителей городского округа Бронницы около 30 рабочих мест», — заявила зампред.

Проект находится на сопровождении специалистов Мининвеста. Компания специализируется на строительстве домов и прокладке инженерных сетей в Москве и области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор компании «КСМК-М4» Михаил Кондратенко подписали соглашение о строительстве завода газоблоков в Ступине. Договор заключили на полях ПМЭФ.

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