Подмосковье 10 февраля 2024, 20:42 Гости стенда Подмосковья на выставке «Россия» пообщались с героем СВО Подмосковье представило яркую программу на ВДНХ в день «Молодежной России» Дмитрий Белицкий / Пресс-служба губернатора Московской области

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Тематический день, посвященный развитию молодежной политики, прошел на международной выставке-форуме «Россия». Московская область подготовила яркую и разнообразную программу, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Гости стенда Подмосковья могли поучаствовать в тренировке со звездами спорта, познакомиться с интересными научными разработками, узнать о подвигах героев в зоне СВО из первых уст и увидеть оригинальные творческие номера.

Отдельная площадка посвящена у нас патриотизму и СВО. Мы пригласили героя, который был за лентой, чтобы он рассказал о том, как сражаются наши бойцы. Сегодня можно было пообщаться также со звездами спорта, как, например, Карина Черевань, или молодыми дарованиями в сфере искусства, как Данил Жиганшин. Вячеслав Духин зампредседателя правительства Подмосковья

Дмитрий Белицкий / Пресс-служба губернатора Московской области Дмитрий Белицкий / Пресс-служба губернатора Московской области Дмитрий Белицкий / Пресс-служба губернатора Московской области Дмитрий Белицкий / Пресс-служба губернатора Московской области

Стенд региона посетила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе. Вместе с популярным блогером Владом Кобяковым она поучаствовала в активностях и пообщалась с молодежью.

День «Молодежной России» начался на подмосковном стенде с динамической зарядки, которую провели спортсмены Карина Черевань, Никита Сазонов и Иван Шельменко. Встреча с героем СВО также вызвала большой интерес среди гостей. Военный участвовал в боях под Артемовском и получил медаль «За отвагу».

Мое желание участвовать в спецоперации было продиктовано патриотическими чувствами. Надо защищать Родину, когда она в опасности. боец СВО

Дмитрий Белицкий / Пресс-служба губернатора Московской области Дмитрий Белицкий / Пресс-служба губернатора Московской области Дмитрий Белицкий / Пресс-служба губернатора Московской области Дмитрий Белицкий / Пресс-служба губернатора Московской области

Он отметил, что у него остались хорошие впечатления от стенда Московской области на выставке «Россия». Посетившие мероприятие ребята из «Юнармии» задали бойцу много вопросов о спецоперации.

Руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Московской области Валерий Анисимов провел VR-игру «Знаменосцы Победы». Университет «Дубна» продемонстрировал посетителям VR-трактор и VR-велосипед. Также 10 февраля состоялась презентация коллекции «Подмосковье — это любовь». Студент организовали мастер-класс по кастомизации футболок от колледжа.

Участник фестиваля «ТавридаАрт» Данил Жиганшин исполнил танцевальный фристайл, а выступавший на «Студвесне» Николай Ефремов прочитал басню «Родительское собрание».

Ранее сообщалось, что более 150 учащихся базовых школ РАН Подмосковья, технолицея имени Долгих и физтех-лицея имени Капицы посетили выставку «Россия» в День науки. Они узнали о великих ученых и многом другом.