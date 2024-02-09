Подмосковье 09 февраля 2024, 11:12 Свыше 150 школьников из Подмосковья посетили выставку «Россия» на ВДНХ Министерство образования МО

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Свыше 150 учащихся базовых школ РАН Подмосковья, технолицея имени Долгих и физтех-лицея имени Капицы посетили выставку «Россия» в День науки. Они посетили лекции и узнали о применении ускорителей, великих ученых и многом другом.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, школьники послушали лекции об ускорителях, фотонике и работе сенсоров. Для них также проели экскурсию, на которое рассказали о великих ученых и исследователях.

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«Неожиданным бонусом для ребят стало угощение напитками с разнообразными вкусами. Они готовились с применением жидкого азота», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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