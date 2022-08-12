Гостей фестиваля «Вкусная ярмарка» в Сергиевом Посаде научат печь бездрожжевой хлеб

«Вкусная ярмарка» стартовала в «Миродолье» Сергиево-Посадского округа уже в пятый раз подряд. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, подобные мероприятия не только поддерживают интерес жителей к культуре родной земли, но и помогают узнать о том, чем Московская область живет сейчас, чем богата ее почва.

«На ярмарке можно будет попробовать и купить экологически чистую продукцию „Миродолья“ и других фермерских и крестьянских хозяйств Подмосковья — фрукты, зелень, сыры, орехи и многое другое», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В этом году темой ярмарки стал «Хлеб всему голова». Поэтому в программе пройдут мастер-классы по выпечке бездрожжевого хлеба от помола до уже приготовленного изделия. Проведут также русские народные игры на «хлебную» тему, лекции про историю хлебопечения.

Организаторы также приготовили выступления многочисленных творческих коллективов, мастер-классы по валянию из шерсти, катание на сап-бордах и байдарках и многие другие активности, которые можно посещать всей семьей.

Миродолье находится вблизи деревни Васьково — 65 километров по Ярославскому шоссе. Ярмарка будет работать три дня — 12, 13 и 14 августа с 9:00 до 18:00.

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