Губернатор Подмосковья рассказал о дополнительных удобствах нового госпиталя в Истре

При строительстве нового госпиталя в Истре важно учесть все дополнительные удобства для его посетителей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что у пациентов не должно быть проблем с проездом и парковкой.

«Мы работали в Истре — и встречались с жителями, и инспектировали строительство госпиталя, который совместно с Минобороны будет сдан 8 мая», — сказал Воробьев.

Губернатор обратил внимание на важность дополнительных удобств, которые должны предусмотреть при строительстве госпиталя.

«Все, что касается парковочного пространства и дополнительной дороги, учитывая поток в это современное лечебное заведение, которое предполагает и поликлинику, и госпиталь, — все должно быть максимально удобным», — подчеркнул глава Подмосковья.

Новый госпиталь построят на Спортивной улице в Истре. Он включит в себя круглосуточный стационар и поликлинику.

Воробьев ранее отмечал, что госпиталь возведут в короткие сроки благодаря Минобороны. Это будет центр, рассчитанный на 160 коек. Лечиться там смогут военнослужащие и жители Истры.