Госконтракты начали исполнять с минимумом нарушений в Подмосковье благодаря цифровизации

По итогам первого полугодия 2022 года удалось достичь всех целевых показателей по сокращению нарушений при исполнении госконтрактов в Подмосковье. Об этом сообщило Главное контрольное управление Московской области.

«Московская область является лидером среди субъектов Российской Федерации по цифровизации этапа исполнения контрактов. Разработанная в регионе информационная система „Портал исполнения контрактов“ позволяет на системной основе сокращать нарушения при исполнении контрактов», — отмечается в сообщении пресс-службы Главного контрольного управления.

Средний срок оплаты по госконтрактам в регионе является одним из лучших по стране, он составляет 2,7 рабочих дня.

Ранее стало известно, что в Подмосковье объявили конкурс на проектирование и строительство дублера Пятницкого шоссе с контрактом на девять миллиардов рублей.