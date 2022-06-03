Подмосковье выделило на проектирование и строительство дублера Пятницкого шоссе 9 млрд рублей

В Московской области построят дублер Пятницкого шоссе. Объявлен конкурс на проектирование и строительство с контрактом на девять миллиардов рублей, которые выделили из регионального бюджета. Об этом сообщил глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик. О дублере давно просили жители.

Открытый конкурс по выбору подрядчика на проектирование и строительство дублера Пятницкого шоссе проходит на портале госзакупок до 15 июня включительно. С подрядчиком заключат контракт на девять миллиардов рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства».

«Из-за плотной жилой застройки существующее Пятницкое шоссе расширить невозможно, но будет построен дублер протяженностью порядка пяти километров. Чтобы ускорить реализацию проекта, на который из бюджета Московской области выделили девять миллиардов рублей, будет заключен единый госконтракт на выполнение проектных и строительных работ. После проведения конкурсных процедур приступят к проектированию „нового“ направления Пятницкого шоссе, завершить которое планируется в I квартале 2023 года. Окончание строительства дублера запланировано на 2025 год. Реализация этого социально-значимого проекта позволит улучшить транспортное сообщение для жителей Солнечногорского и Красногорского округов», —рассказал глава Минтранса Подмосковья.

Дублер Пятницкого шоссе сделает комфортнее транспортное сообщение для жителей Солнечногорска и Красногорска, пояснил Гержик.

Строительство дублера планируется завершить в 2025 году. К проектированию должны приступить в I квартале 2023 года.